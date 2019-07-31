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Brent petrolün varili 65 doları aştı

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,43 dolardan işlem görüyor.Dün 65,25 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,12 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre...

Brent petrolün varili 65 doları aştı
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,43 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,25 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,12 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 65,43 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,42 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 6 milyon azalışla 443 milyon varile geriledi.

Uzmanlar, ABD'de petrol stoklarının düşmesi ve ABD Merkez Bankasının faizlerde indirime gideceği beklentisinin petrol fiyatlarının yükselişini desteklediğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,54 ile 65,63 dolar aralığının direnç, 65,06 ile 65,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolHam PetrolWTI
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