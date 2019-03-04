Brent petrolün varili 66,20 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 65,20 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 66,22 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,03 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 65,12 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,4'lük artışla 65,20 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 0,7 artışla 55,90 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD-Çin arasında anlaşma sağlanabileceğine ilişkin olumlu beklentilerin ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile Rusya'nın petrol üretim kesintisinin fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeyi desteklediğini belirtiyor.

Ayrıca, ABD'nin iran ve Venezuela’ya yaptırımların da fiyatların yükselmesinde etkili olduğu kaydediliyor.

Öte yandan petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 23 Şubat-1 Mart döneminde bir önceki haftaya göre 10 azalarak 843'e geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışa rağmen, cuma günü ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Brent petrolde, teknik olarak 65,44 ila 65,75 dolar aralığının direnç, 64,82 ila 65,13 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.