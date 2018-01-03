Brent petrolün varili 66,56 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, İran geriliminin ardından artan talebin etkisiyle 66,56 dolar seviyesinde dengelendi.

Dün, 66,66 dolardan güne başlayan ve en yüksek 67,27 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,51 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,7'lik artışla 66,56 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 60,41 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, İran'da hükümet karşıtı protestoların ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile Rusya öncülüğünde devam eden üretim kesintisinin petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini, Çin'den gelen ham petrol talep artışının bu yükselişi baskıladığını kaydetti.

Bu arada, Moody's de bu yıl talep artışının devam edeceğini ve fiyatların 40-60 dolar bandında olacağını öngördü.

Brent petrolde teknik olarak 66,59 ile 66,65 dolar aralığının direnç, 66,47 ile 66,53 dolar aralığının da destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.















