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Brent petrolün varili 66,77 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 66,77 dolardan işlem görüyor.Dün 67,67 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,40 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.19 itibarıyla kapanışa...

Brent petrolün varili 66,77 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 66,77 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,67 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,40 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 66,77 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,55 dolardan alıcı buldu.

Meksika Körfezi'nde hafta sonu etkili olan fırtınanın ardından petrol üretiminin tekrar başladığına yönelik haberler petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor.

Cumartesi günü ABD'den yapılan açıklamada, Meksika Körfezi'nde fırtına sebebiyle petrol üretiminin yüzde 70'inin durduğu belirtildi. Dün, körfezdeki üretimin büyük çoğunluğunun tekrar başladığı kaydedildi.

Brent petrolde teknik olarak 66,79 ile 67,70 dolar aralığının direnç, 66,25 ile 66,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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