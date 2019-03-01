Brent petrolün varili 66,93 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 66,93 dolardan işlem görüyor.



Dün 65,50 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,78 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,52 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,6'lık artışla 66,93 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 0,7 artışla 57,63 dolardan alıcı buldu.



Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın petrol üretim kesintisinin küresel petrol piyasasında arz fazlasını azaltarak fiyatlarda yukarı yönlü harekete neden olduğunu belirtiyor.



Brent petrolde, teknik olarak 66,86 ila 67,10 dolar aralığının direnç, 66,38 ila 66,62 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.