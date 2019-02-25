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Brent petrolün varili 67 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 67 dolardan işlem görüyor.Cuma günü 67,02 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,76 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,25 dolardan...

Brent petrolün varili 67 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 67 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 67,02 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,76 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,25 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,37 azalışla 67 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,97 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 azalışla 853'e geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüşle, cuma günü ham petrol fiyatlarında artış görüldü.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerin petrol kesintisi kararı ve ABD'nin İran ile Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların arz tarafında gerilemeye yol açarak fiyatları yükselttiğini ancak ABD'deki üretim artışı ve küresel ekonomiye ilişkin olumsuz beklentilerin fiyatların daha da yükselmesini engellediğini belirtiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 67,07 ila 67,19 dolar aralığının direnç, 66,83 ila 66,95 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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