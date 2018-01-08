Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Tozlu beyaz altın OGD
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Brent petrolün varili 67 doların üzerinde

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde 67,69 dolardan işlem görüyor.Cuma günü 68,02 dolardan güne başlayan ve en yüksek 68,09 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,76 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varili 67 doların üzerinde

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde 67,69 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 68,02 dolardan güne başlayan ve en yüksek 68,09 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,76 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,10'luk bir azalışla 67,69 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 61,55 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlara göre, Brent petrol ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD karasularının petrol sondajlarına açılmasını önermesi ile birlikte üretimin artacağı beklentisiyle hafif geriledi.

Baker Hughes'in son raporuna göre, ABD'deki aktif petrol kulelerinin sayısı bir önceki haftaya göre 5 adet azalarak 742'ye gerilerken, 182 olan gaz kuleleri sayısı değişmedi.

ABD'deki petrol kulelerinin toplam sayısı ise 5 Ocak itibarıyla geçen yıla göre 231 adet artış kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 68,66 ile 70,15 dolar aralığının direnç, 67,18 ile 65,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BrentPETROL
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5