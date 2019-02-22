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Brent petrolün varili 67,13 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 67,13 dolardan işlem görüyor.Dün 67,02 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,30 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,02 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varili 67,13 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 67,13 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,02 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,30 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,02 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.31 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 67,13 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,77 dolardan alıcı buldu.

ABD'deki üretim artışı uluslararası petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Dün açıklanan ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, dünyada günlük 12 milyon varil üretime ulaşabilen ilk ülke ABD oldu. Ülkenin ham petrol stokları ise 3,7 milyon varil artışla 454,5 milyon varile çıktı.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerin petrol kesintisi kararı ve ABD'nin İran ile Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların arz tarafında gerilemeye yol açarak fiyatları yükselttiğini ancak ABD'deki üretim artışı ve küresel ekonomiye ilişkin olumsuz beklentilerin fiyatların daha da yükselmesini engellediğini belirtiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 67,10 ila 67,26 dolar aralığının direnç, 66,78 ila 66,94 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
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