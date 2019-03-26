Brent petrolün varili 67,16 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,16 dolardan işlem görüyor.



Dün 66,77 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,47 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,19 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.29 itibarıyla yüzde 0,04'lük azalışla 67,16 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,14 dolardan alıcı buldu.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kesintisi kararı ile ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar fiyatların yükselişini destekliyor.



Öte yandan ekonomik yavaşlama ve bundan kaynaklı uluslararası piyasalarda yaşanacak potansiyel durgunluk belirtileri fiyatları baskılamaya devam ediyor.



Uzmanlara göre, Asya, Avrupa ve Güney Amerika'dan gelen ekonomik yavaşlama sinyalleri fiyatların gelecek dönemde bu yükselişini sürdüremeyeceğini gösteriyor.



Brent petrolde, teknik olarak 67,01 ila 67,12 dolar aralığının direnç, 66,79 ila 66,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.