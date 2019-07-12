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Brent petrolün varili 67,25 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 67,25 dolardan işlem görüyor.Dün 67,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,95 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla kapanışa...

Brent petrolün varili 67,25 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 67,25 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,95 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 67,25 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,62 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışta, Meksika Körfezi'ndeki fırtına ve Orta Doğu’da yükselen tansiyon etkili oluyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi haziran ayında bir önceki aya göre 68 bin varil azalarak 29 milyon 830 bin varile geriledi.

OPEC'in haziran ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 470 bin artışla yaklaşık 98 milyon 560 bin varile yükseldi.

Küresel petrol piyasasında bugün, Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 68,44 ile 67,95 dolar aralığının direnç, 66,08 ile 65,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.






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