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Brent petrolün varili 67,36 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 67,36 dolardan işlem görüyor.Dün 67,58 dolardan güne başlayan ve gün içinde 68,15 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,14 dolardan...

Brent petrolün varili 67,36 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 67,36 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,58 dolardan güne başlayan ve gün içinde 68,15 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,14 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,3'lük artışla 67,36 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,72 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının denge aradığını belirterek, küresel piyasadaki arz azalışının fiyatları yukarı çektiğini ancak küresel ekonomideki yavaşlama endişelerinin de talebi olumsuz etkileyerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ifade etti.

Ayrıca ABD'nin İran ve Venezuela üzerindeki yaptırımları ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın üretimlerini kısması, fiyatlardaki yükselişi destekliyor.

Öte yandan, ABD'de artan kaya petrolü üretiminin desteğiyle ham petrol üretiminin rekor seviyeye ulaşması, OPEC ve Rusya'nın küresel petrol piyasasındaki pazar paylarını tehdit ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,49 ila 67,53 dolar aralığının direnç, 67,07 ila 67,16 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Petrol PiyasasıPetrol FiyatlarıPetrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
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