Brent petrolün varili 67,54 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,54 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,07 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,45 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,13'lük artışla 67,54 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,07 dolardan alıcı buldu.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın üretimi azaltması ile ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar, petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 8-15 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 833'e geriledi. Kule sayısındaki azalış da fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.

Öte yandan, dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi, nisanda ABD'nin kaya petrolü üretiminin günlük 85 bin varil artarak 8,59 milyon varile ulaşacağının öngörüldüğünü açıkladı. Bu miktarın kaya petrolü üretiminde yeni bir rekor olacağı belirtildi.

Brent petrolde teknik olarak 67,61 ila 67,71 dolar aralığının direnç, 67,41 ila 67,51 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.



