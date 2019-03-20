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Brent petrolün varili 67,68 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,68 dolardan işlem görüyor.Dün 67,45 dolardan güne başlayan ve gün içinde 68,20 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,60 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varili 67,68 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,68 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,45 dolardan güne başlayan ve gün içinde 68,20 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,60 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,11'lik artışla 67,68 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,04 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, petrolün varil fiyatının dün 68 doları geçmesinin ardından Asya ekonomilerine dair olumsuz beklentilerin fiyatların düşmesine neden olduğunu belirtiyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüyle Rusya'nın üretim kesintileri ve ABD'nin İran ile Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların etkileri fiyatların düşüşünü sınırlandırmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,73 ila 67,92 dolar aralığının direnç, 67,35 ila 67,54 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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ABDABD Türü Ham Petrol (WTI)Brent PetrolHam Petrol
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