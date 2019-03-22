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Brent petrolün varili 67,92 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 67,92 dolardan işlem görüyor.Dün 68,36 dolardan güne başlayan ve gün içinde 68,69 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,70 dolardan...

Brent petrolün varili 67,92 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 67,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,36 dolardan güne başlayan ve gün içinde 68,69 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,70 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,32'lik artışla 67,92 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,87 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü üretim kesintisi kararı ile ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların fiyatların hızlı düşüşünü engellediğini belirtti.

Brent petrolde, teknik olarak 67,90 ila 68,06 dolar aralığının direnç, 67,58 ila 67,74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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