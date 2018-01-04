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Brent petrolün varili 68 doları aştı

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, İran'daki gerilim ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) öncülüğündeki üretim kesintisinin etkisiyle 68,11 dolara yükseldi.Dün, 66,51 dolardan güne başlayan ve en yüksek 67,92 doları...

Brent petrolün varili 68 doları aştı

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, İran'daki gerilim ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) öncülüğündeki üretim kesintisinin etkisiyle 68,11 dolara yükseldi.

Dün, 66,51 dolardan güne başlayan ve en yüksek 67,92 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,85 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,38'lik artışla 68,11 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 62,12 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, İran'da hükümet karşıtı protestoların ve OPEC ile Rusya öncülüğünde devam eden üretim kesintisinin petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini, ABD, Almanya ve Japonya'dan gelen ekonomik verilerin oluşturduğu olumlu havanın da petrol fiyatlarını artırdığını kaydetti.

Böylece Brent türü ham petrolün varil fiyatı, 13 Mayıs 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Brent petrolde teknik olarak 68,23 ile 68,45 dolar aralığının direnç, 67,79 ile 68,01 dolar aralığının da destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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