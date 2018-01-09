Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat Ordulu Sinan Tiryaki Zonguldak Limanı dünya Can Topsakal
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

Brent petrolün varili 68 doların üzerinde

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, ABD'denin üretiminde düşüş yaşanacağı beklentisiyle 68,11 dolardan işlem görüyor.Dün 67,76 dolardan güne başlayan ve en yüksek 67,96 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 68,22 dolardan...

Brent petrolün varili 68 doların üzerinde

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, ABD'denin üretiminde düşüş yaşanacağı beklentisiyle 68,11 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,76 dolardan güne başlayan ve en yüksek 67,96 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 68,22 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.01 itibarıyla yüzde 0,16'lık bir azalışla 68,11 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 62,16 dolardan alıcı buldu.

Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) kasım ayı sonunda aldığı üretimi kısma kararı anlaşması petrol fiyatlarındaki artışı desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan Baker Hughes'in son raporuna göre, ABD'deki aktif petrol kulelerinin sayısı bir önceki haftaya göre 5 adet azalarak 742'ye geriledi. Petrol kulelerinin toplam sayısı ise 5 Ocak itibarıyla geçen yıla göre 231 adet artış kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 68,21 ile 68,24 dolar aralığının direnç, 68,15 ile 68,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDBrent PetrolPetrol FiyatlarıWTI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5