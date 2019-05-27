Brent petrolün varili 68,62 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,62 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 69,31 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 69,27 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,93 azalışla 68,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,26 dolardan alıcı buldu.



ABD ile Çin arasında artan ticari gerginlik küresel petrol talebini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Brent türü ham petrolün varil fiyatı 23 Mayıs'ta 67,05 dolar ile 28 Mart'tan, WTI tipi ham petrol ise 57,21 dolar ile 13 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.

Brent petrolde teknik olarak 67,41 ile 67,56 dolar aralığının direnç, 67,11 ile 67,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.