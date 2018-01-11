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Brent petrolün varili 69,10 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'de dün açıklanan haftalık veriler sonrası 69,10 dolar seviyesinde yatay seyrediyor. Dün 69,11 dolardan güne başlayan ve en yüksek 69,34 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah yine...

Brent petrolün varili 69,10 dolar seviyesinde

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, ABD'de dün açıklanan haftalık veriler sonrası 69,10 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.
Dün 69,11 dolardan güne başlayan ve en yüksek 69,34 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah yine 69,11 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 08.45 itibarıyla yüzde 0,01'lik kısmi azalışla 69,10 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 63,52 dolardan alıcı buldu.
Dün fiyatlar önceki güne göre bir dolar artarak 2015 yılının Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Brent petrolün varil fiyatı 2015 yılının Mayıs ayında 70 dolar seviyelerindeydi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,9 milyon varil azalarak 419,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,9 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 7,4 milyon varil düşüş kaydetmişti.
Ayrıca, EIA bu yıla yönelik petrol fiyatları tahminlerini yükselttiğini duyurdu. EIA'nın Ocak 2018 Enerji Görünümü raporunda, uluslararası en geçerli olan Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 60 dolar seviyesinde olmasının beklendiği belirtildi. Raporda, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama fiyatının da bu yıl 56 dolar seviyesinde olmasının öngörüldü.
EIA'nın aralık ayı Enerji Görünümü raporunda ise bu yıl Brent tipi petrolün varil fiyatının 57 dolar, WTI türü petrolün de 53 dolar olacağı tahmini yer almıştı.
Uzmanlar, ABD'de özellikle kaya petrolü üretiminin azalacağı beklentilerinin de fiyatların yükselişini destekleyebileceğini belirterek, bu ülkenin ham petrol üretiminin yükselmesi durumunda fiyatlarda tekrar aşağı yönlü hareket gözlenebileceğine işaret ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 69,17 ile 69,27 dolar aralığının direnç, 68,97 ile 69,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.





 

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