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Brent petrolün varili 69,39 dolara yükseldi

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,39 dolardan işlem görüyor.Dün 68,01 dolardan güne başlayan ve gün içinde 69,47 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,46 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varili 69,39 dolara yükseldi
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,39 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,01 dolardan güne başlayan ve gün içinde 69,47 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,46 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,86'lık azalışla 69,39 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,72 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin'den gelen olumlu ekonomik verilerin petrol talebine ilişkin endişeleri azaltmasıyla yükseldi.

Dün, Çin İmalat Sanayi PMI verisinin beklenenin aksine yükselmesiyle, petrol fiyatları da 69,47 dolarla yılın zirvesini gördü.

ABD'nin İran'a ve Venezuela'ya yaptırımlarını artıracağı yönündeki açıklamaları ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kısıntısı kararı fiyatların yükselişini destekledi.

Brent petrolde, teknik olarak 69,24 ila 69,38 dolar aralığının direnç, 68,96 ila 69,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Teksas Türü (WTI) Ham petrolBrent petrol
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