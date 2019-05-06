Brent petrolün varili 69,87 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 69,87 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 72,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 71,40 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,14 düşüşle 69,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,56 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Nisan - 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 807'ye yükseldi.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den gelen mallara uyguladığı yüzde 10'luk gümrük vergisi oranını yüzde 25'e çıkaracağını açıklamasının küresel petrol piyasalarında tedirginlik oluşturduğunu ve bu nedenle petrol fiyatlarının düştüğünü belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 69,46 ila 69,72 dolar aralığının direnç, 68,94 ila 69,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

