Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Rusya Bursa mersin
DHgate ile iş birliği
DHgate ile iş birliği
Milli ürüne milli lastik
Milli ürüne milli lastik
Tansiyona uzaktan takip
Tansiyona uzaktan takip
“Fındıkta verim artmalı"
“Fındıkta verim artmalı"
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon

Brent petrolün varili 69,87 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 69,87 dolardan işlem görüyor.Cuma günü 72,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 71,40 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.21...

Brent petrolün varili 69,87 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 69,87 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 72,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 71,40 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,14 düşüşle 69,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,56 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Nisan - 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 807'ye yükseldi.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den gelen mallara uyguladığı yüzde 10'luk gümrük vergisi oranını yüzde 25'e çıkaracağını açıklamasının küresel petrol piyasalarında tedirginlik oluşturduğunu ve bu nedenle petrol fiyatlarının düştüğünü belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 69,46 ila 69,72 dolar aralığının direnç, 68,94 ila 69,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolHam PetrolWTI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5