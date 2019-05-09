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Brent petrolün varili 70,22 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,22 dolardan işlem görüyor.Dün 71,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 70,61 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre...

Brent petrolün varili 70,22 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,22 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 70,61 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 düşüşle 70,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,69 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon varil (yüzde 0,8) azalarak 466,6 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 1,2 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 9,9 milyon varil artış kaydetmişti.

Uzmanlar, ABD-Çin ticaret müzakerelerinin olumsuz sonuçlanacağı endişesinin fiyatların gerilemesinde etkili olduğunu kaydediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den gelen mallara uygulanan gümrük vergisinde oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkaracağını açıklamasıyla Brent tipi petrolün varil fiyatının 70 dolar seviyelerine gerilemişti.

Brent petrolde teknik olarak 69,97 ile 70,14 dolar aralığının direnç, 69,63 ile 69,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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