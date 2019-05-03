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Brent petrolün varili 70,47 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,47 dolardan işlem görüyor.Dün 72,22 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 70,34 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre...

Brent petrolün varili 70,47 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,22 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 70,34 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 70,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,73 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD'nin haftalık ham petrol stoklarındaki beklenmedik artışın Brent petrolün varil fiyatını yüzde 2,5 düşürdüğünü ancak tepki alımlarıyla fiyatlarda bir miktar toparlanma yaşandığını kaydetti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ülkedeki ham petrol stokları 20-26 Nisan haftasında 9,9 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi stokların 1,5 milyon varil artması yönündeydi.

Ayrıca, ABD'nin ham petrol günlük üretiminin 12,3 milyon varile yükselmesi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,48 ila 70,57 dolar aralığının direnç, 70,27 ila 70,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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