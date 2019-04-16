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Brent petrolün varili 70,98 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,98 dolardan işlem görüyor.Dün gün içinde 71,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı 71,37 dolardan günü tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.35 itibarıyla kapanışa...

Brent petrolün varili 70,98 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,98 dolardan işlem görüyor.

Dün gün içinde 71,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı 71,37 dolardan günü tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,54 azalışla 70,98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,27 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve üretim kesintisine katkı yapan diğer ülkelerin kısıntı anlaşmasını kaldırılabileceği yönündeki endişelerinin az da olsa petrol fiyatlarını artırdığını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,02 ila 71,16 dolar aralığının direnç, 70,74 ila 70,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Brent PetrolHam PetrolPetrol Piyasası
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