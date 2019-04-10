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Brent petrolün varili 71,01 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,01 dolardan işlem görüyor.Dün 71,29 dolardan güne başlayan ve gün içinde 71,53 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,99 dolardan açıldı. Brent petrolün varili...

Brent petrolün varili 71,01 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,01 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,29 dolardan güne başlayan ve gün içinde 71,53 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,99 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,02'lik artışla 71,01 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,27 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Uluslararası Para Fonunun dünya ekonomisinin beklenin altında büyüyeceğini açıklaması ve Libya'nın başkenti Trablus çevresinde devam eden çatışmaların yarattığı jeopolitik kaygıların petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Libya'da günlük 1,1 milyon varillik petrol üretiminin sağlandığı sahaların yarısından fazlası Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in kontrolü altında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,73 ila 70,85 dolar aralığının direnç, 70,49 ila 70,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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