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Brent petrolün varili 71,22 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,22 dolardan işlem görüyor.Dün 71,03 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 70,67 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre...

Brent petrolün varili 71,22 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,22 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,03 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 70,67 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 71,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,14 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD'nin Çin'den gelen mallara uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarma kararının yürürlüğe girmesiyle, Brent tipi petrolün varil fiyatının 71 dolar seviyesinde işlem gördüğünü belirtiyor.

Ayrıca, ABD'nin İran ve Venezuela yaptırımları ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kesintisi fiyatların yukarı yönlü hareketlenmesini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,99 ile 71,61 dolar aralığının direnç, 69,75 ile 70,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türü Ham Petrol (WTI)Brent PetrolHam Petrol
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