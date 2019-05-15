Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda Bursa dünya food istanbul
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği

Brent petrolün varili 71,27 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,27 dolardan işlem görüyor. Dün 71,92 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 71,19 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre...

Brent petrolün varili 71,27 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,92 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 71,19 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 71,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,34 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, İran, Venezuela ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) kararlarına rağmen karşılıklı gümrük vergisi hamleleriyle artan ABD-Çin ticaret gerginliğinin, petrol talebini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Suudi Petrol tesislerine düzenlenen saldırıların ardından artan jeopolitik gerilim, fiyatların API verileri kaynaklı düşüşüne engel oluyor. Ayrıca OPEC'in dün yayınladığı raporda, OPEC petrolü için talep artışı öngörüldüğü ifade edildi.

OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 1 milyon 210 varil artışla günlük 99 milyon 940 bin varil olacak.

OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 300 bin varil artışla 30 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

Ayrıca, OPEC'in günlük ham petrol üretimi nisan ayında bir önceki aya göre 3 bin varil azalarak 30 milyon 31 bin varil oldu.

Petrol piyasalarında bugün Uluslararası Enerji Ajansının aylık Petrol Piyasası Raporu izlenecek.

Brent petrolde teknik olarak 70,50 ile 70,90 dolar aralığının direnç, 70 ile 70,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BrentEnerjiFiyatPETROL
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5