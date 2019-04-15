Brent petrolün varili 71,46 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 71,46 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü içinde 72,02 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı 71,65 dolardan günü tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 71,46 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,63 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kesintisi, ABD’nin İran ve Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar ile Libya'daki karışıklıkların petrol fiyatlarının 70-72 dolar seviyesinde tutunmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan küresel ekonomiye dair olumsuz öngörüler ve ABD’de artan petrol üretiminin ise yükselişi kısıtlayıcı etki gösterdiği belirtiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,39 ila 71,50 dolar aralığının direnç, 71,17 ila 71,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.







