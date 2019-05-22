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Brent petrolün varili 71,66 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,66 dolardan işlem görüyor. Dün 72,60 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,12 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa...

Brent petrolün varili 71,66 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,60 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,12 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,63 azalışla 71,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,32 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşmesinde dün açıklanan ABD haftalık ham petrol stokları etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 2,4 milyon varil artarak 480,2 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 600 bin varil düşeceği yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 71,74 ile 71,83 dolar aralığının direnç, 71,56 ile 71,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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ABD Türü Ham Petrol (WTI)BrentPetrol Fiyatı
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