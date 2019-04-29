Brent petrolün varili 71,72 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,72 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 74,25 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,69 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 71,72 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,83 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile üretimi artırma konusunda görüştüğünü belirterek "OPEC'i aradım, 'Petrol fiyatlarını aşağı çekmeniz lazım.' dedim ve şimdi benzin fiyatları düşüyor." değerlendirmesi fiyatların düşmesinde etkili oldu.

Küresel piyasalarda OPEC'in üretimi artıracağı beklentisi de fiyatların gerilemesini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,24 ila 71,37 dolar aralığının direnç, 70,98 ila 71,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



