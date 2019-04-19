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Brent petrolün varili 71,95 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, Avrupa ülkeleri ve ABD'de "paskalyadan önceki cuma" (Good Friday) tatili sebebiyle bugün kapalı olan piyasalarda dünü 71,95 dolardan tamamladı.Dün 72,03 dolara kadar çıkan Brent petrolün...

Brent petrolün varili 71,95 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, Avrupa ülkeleri ve ABD'de "paskalyadan önceki cuma" (Good Friday) tatili sebebiyle bugün kapalı olan piyasalarda dünü 71,95 dolardan tamamladı.

Dün 72,03 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,46 artışla 71,95 dolardan günü tamamladı. ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 0,38 yükselişle günü 64 dolardan kapattı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 13-18 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 8 adet azalarak 825'e geriledi. Bu düşüş petrol fiyatlarının yükselişinde etkili oldu.

Paskalyadan önceki cuma (Good Friday) tatili nedeniyle bugün küresel piyasalarda işlem yapılmıyor.

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