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Brent petrolün varili 72 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72 dolardan işlem görüyor. Dün 73,25 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,12 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre...

Brent petrolün varili 72 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,25 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,12 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 72 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,18 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşmesinde salı günü açıklanan ABD haftalık ham petrol stokları etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 6,8 milyon varil artarak 466,4 milyon varile yükseldi.

Bununla birlikte Venezuela'daki siyasi kriz, ABD'nin İran üzerinde artan yaptırımları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) bağlı üreticilerin arz kesintisi yapmaya devam etmeleri küresel piyasalarda gerginlik yaratmaya ve petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,67 ila 71,76 dolar aralığının direnç, 71,49 ila 71,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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