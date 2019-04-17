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Brent petrolün varili 72,03 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,03 dolardan işlem görüyor.Dün gün içinde 71,94 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı 71,84 dolardan günü tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.34 itibarıyla kapanışa...

Brent petrolün varili 72,03 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,03 dolardan işlem görüyor.

Dün gün içinde 71,94 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı 71,84 dolardan günü tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 artışla 72,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,53 dolardan alıcı buldu.

Çin'de petrol rafinerilerinin üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak günlük ortalama 12,5 milyon varile ulaştı.

Uzmanlar, Çin'de petrol tüketiminin arttığını ve bu durumun fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 72,07 ila 72,16 dolar aralığının direnç, 71,89 ila 71,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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