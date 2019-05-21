Brent petrolün varili 72,25 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,25 dolardan işlem görüyor.



Dün 73,52 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,17 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 72,25 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,40 dolardan alıcı buldu.



ABD ve İran arasında artan gerginlik ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretimi kısma kararına devam edeceği yönündeki haberler petrol fiyatlarını yükseltirken, Çin ve ABD arasındaki ticari gerginlik fiyatların yükselişini baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,30 ile 72,42 dolar aralığının direnç, 72,06 ile 72,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.



