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Brent petrolün varili 72,43 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,43 dolardan işlem görüyor. Dün 72,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 72,16 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre...

Brent petrolün varili 72,43 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,43 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 72,16 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 72,43 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,42 dolardan alıcı buldu.

İran ile ABD arasındaki tansiyonun yükselişi ve Suudi Arabistan’ın petrol alt yapısına yönelik düzenlenen saldırılar petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5,4 milyon varil artarak 472 milyon varile yükseldiğini açıklamasına rağmen petrol fiyatları jeopolitik gerginlikler nedeniyle çıkmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,17 ile 72,27 dolar aralığının direnç, 71,97 ile 72,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türü Ham Petrol (WTI)BrentPETROL
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