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Brent petrolün varili 72,84 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,84 dolardan işlem görüyor.Dün 74,04 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 74,09 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,45 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varili 72,84 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,04 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 74,09 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,45 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.34 itibarıyla yüzde 0,5'lik kısmi artışla 72,84 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,86 dolardan alıcı buldu.

Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,8 milyon varil (yüzde 0,9) artışla 408,7 milyon varile yükseldiğini açıklaması, petrol fiyatlarında düne kıyasla yaklaşık 1,5 dolar gerileme yaşanmasına neden oldu.

Ülkenin petrol stoklarının artması piyasada arz fazlası yaşanması endişelerini artırırken, beklenti stokların 2,8 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ayrıca, EIA verilerine göre ABD'nin ham petrol üretimi, son 29 haftada 3'üncü kez düşüş gösterdi. Petrol üretimi, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 68 bin varil azalarak 10,9 milyon varil oldu.

Öte yandan, Rusya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin mayısta günlük 10 milyon 973 bin varil üretimiyle dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunu koruduğu bildirildi.

Uzmanlar, Suudi Arabistan'ın temmuzda petrol üretimini günlük 230 bin varil artırarak 10 milyon 650 bin varile ulaştırdığı açıklamasının da piyasaları etkileyebileceğini kaydetti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından 23 Haziran'da Viyana'da yapılan toplantı sonrası petrol arzının günlük 1 milyon varil artırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Brent petrolde, teknik olarak 72,74 ile 72,93 dolar aralığının direnç, 72,36 ile 72,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)Batı Teksas Türü (WTI)Brent PetrolHam Petrol
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