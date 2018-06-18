Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi bilim teknoloji Op. Dr. Seval Taşdemir
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

Brent petrolün varili 72,87 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 72,87 dolardan işlem görüyor.Cuma günü 75,89 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 76,04 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah...

Brent petrolün varili 72,87 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 72,87 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 75,89 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 76,04 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,04 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.14 itibarıyla yüzde 0,23'lük azalışla 72,87 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,02 dolardan alıcı buldu.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, geçen hafta Moskova'da bir araya geldiği Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, bazı petrol üreticisi ülkeler ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) arasında varılan üretim kısıntısı anlaşması kapsamında, kotaların kademeli bir şekilde yeniden artırılmaya başlanabileceğini bildirmişti. Novak, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırmayı prensipte desteklediğini kaydetmişti.

Geçen Cuma petrol fiyatları küresel piyasada arz fazlasının artacağı endişesiyle yüzde 4'e yakın düşüş gösterdi. Brent türü ham petrolün varil fiyatı perşembe gününü 75,94 dolardan kapamasının ardından, Cuma günü yüzde 3,8 düşüşle 73,07 dolara kadar geriledi. WTI türü ham petrolün varil fiyatı da Perşembe günü 66,89 dolardan kapamasının ardından Cuma günü 64,29 dolara kadar gerileyerek yüzde 3,9 düşüş kaydetti.

Öte yandan, Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'nin ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen sondaj kulesi sayısı, son 21 haftada 18 kez arttı. Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 9-15 Haziran döneminde ABD'de 1 petrol sondaj kulesi hizmete alındı.

Uzmanlar, ABD ve Çin arasında yaşanan ticari gerginliğin artması ve küresel piyasalarında petrolde arz fazlası olacağı endişesinin fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.

OPEC'in 22-23 Haziran'da Viyana'da yapılacak toplantısında, üretim artışının yanı sıra, ABD'nin petrol üreticisi ülkelere karşı yaptırımlarının tartışılacağına işaret ediliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 73,03 ila 73,24 dolar aralığının direnç, 72,62 ila 72,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDABD Türü Ham Petrol (WTI)Brent PetrolIranOpecPetrol FiyatlarıVenezuela
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5