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Brent petrolün varili 73,23 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73,23 dolardan işlem görüyor.Dün 74,68 dolardan güne başlayan ve gün içinde 74,97 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,30 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varili 73,23 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73,23 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,68 dolardan güne başlayan ve gün içinde 74,97 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,30 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,09 azalışla 73,23 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,74 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in telefon görüşmesinin ardından ticaret savaşlarının yoğunluğunun azalabileceği beklentileriyle kısmen yükseliş eğilimine girdi.

Öte yandan uzmanlar, petrol ihraç eden ülkelerin üretim miktarlarını artırmalarının fiyatlar üzerinde belirleyici olduğunu belirtiyor. Petrol piyasalarının ve küresel ekonomik beklentilerin ışığında orta vadede fiyatların yatay seyrinin sürmesi bekleniyor.

Brent petrolde, teknik olarak 73,50 ile 74,05 dolar aralığının direnç, 72,40 ile 72,95 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolWTI
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