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Brent petrolün varili 73,31 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 73,31 dolardan işlem görüyor.Cuma günü 73,36 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,64 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,36 dolardan...

Brent petrolün varili 73,31 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 73,31 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 73,36 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,64 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,36 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1'lik düşüşle 73,31 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,66 dolardan alıcı buldu.

Brent ve WTI ham petrol fiyatlarında yatay seyir görülürken, Suudi Arabistan'ın temmuz ayındaki petrol ihracatındaki azalış ve ABD'de petrol sondaj kulesindeki düşüşün piyasa üzerinde etkili olması bekleniyor. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 adet azalarak 859'a geriledi.

Petrol yatırımcıları bu hafta, arz artışına ilişkin bulgular ve küresel talep üzerindeki durgunluk üzerine yenilenen endişeler de dahil olmak üzere, piyasaları etkileyen çok sayıda etkene odaklanacak.

Brent petrolde, teknik olarak 73,42 ile 73,65 dolar aralığının direnç, 72,96 ile 73,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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