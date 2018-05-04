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Brent petrolün varili 73,55 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,55 dolardan işlem görüyor.Dün 73,04 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 74,06 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,74 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varili 73,55 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,55 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,04 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 74,06 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,74 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,25'lik azalışla 73,55 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 68,43 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalarda ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararı takip ediliyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün yaptığı açıklamada, ABD ile nükleer program üzerinde anlaşma sağlanamayacağını ve ABD'nin sürekli daha önce kabul ettiği bazı şartları ihlal ettiğini belirterek, ABD'nin İran'ın nükleer programına saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin konuya ilişkin kararını 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısma kararını sürdüreceğine ilişkin açıklamaları piyasalarda fiyatların dengede kalmasını destekledi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da dün OPEC ile varılan anlaşma çerçevesinde Rusya'nın nisan ayında günlük petrol üretiminde yapması gereken kısıntının ancak yüzde 95,2'sini gerçekleştirebildiğini ancak piyasaların dengelenmesi konusunda ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 73,72 ile 73,84 dolar aralığının direnç, 73,48 ile 73,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

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