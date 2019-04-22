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Brent petrolün varili 73,70 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 73,70 dolardan işlem görüyor.Perşembe günü 72,11 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, 72,03 dolardan günü tamamladı. Brent petrolün varili...

Brent petrolün varili 73,70 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 73,70 dolardan işlem görüyor.

Perşembe günü 72,11 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, 72,03 dolardan günü tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,31 artışla 73,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,48 dolardan alıcı buldu.

ABD basınındaki haberlere göre, bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 2 Mayıs’ta İran’a uygulanan yaptırımlardan muaf tuttuğu 8 ülke için petrol ithalatı muafiyetinin kaldırılacağı yönünde açıklama yapması bekleniyor. Uzmanlar, ABD'nin bu hamlesinin petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu ve kısa vadede bu yükselişin devam edebileceğini kaydediyor.

Ayrıca uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kesintisi, ABD’nin İran ve Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar ile Libya'daki karışıklıkların petrol fiyatlarının 70-73 dolar seviyesinde tutunmasına yardımcı olduğuna işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,91 ila 74,06 dolar aralığının direnç, 73,61 ila 73,76 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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ABDABD YaptırımlarıBrent PetrolHam Petrol
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