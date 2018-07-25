Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji Nijerya Trabzon Turkey ekonomi
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama

Brent petrolün varili 74 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74 dolardan işlem görüyor.Dün 72,90 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,97 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,64 dolardan açıldı. Brent petrolün varili...

Brent petrolün varili 74 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,90 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,97 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,64 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,48 artışla 74 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,81 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı verilere göre, ülkede ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3,2 milyon varil azalarak 407,6 milyon varile geriledi. Beklenti, stokların 2,3 milyon varil azalması yönündeydi.

Uzmanlar, azalan petrol stoklarının petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini belirtiyor.

Rusya Federal İstatistik Servisinin verilerine göre, ülkede mayısta günlük üretim 10,6 milyon varile ulaştı. Rusya bu üretimiyle aynı dönemde günlük ortalama 9,99 milyon varil petrol üreten Suudi Arabistan'ı geride bıraktı.

Ayrıca Rus petrol şirketi Rosneft'in ise Kuzey Irak'taki bazı petrol sahalarını geliştirme ve bu sahalardan petrol ve doğalgaz üretmeyi içeren projelerine yıl sonuna kadar başlamayı planladığı bildirildi.

Öte yandan, Nijer ile Nijerya arasında petrol anlaşması imzalandı. Anlaşmayla, Nijer'deki petrolün Nijerya'ya taşınması ve Nijerya'da petrol rafinerileri kurulması hedefleniyor. Söz konusu rafinerilerin günde 150 bin varil ham petrol işlemesi öngörülüyor.

Brent petrolde, teknik olarak 74,05 ile 74,18 dolar aralığının direnç, 73,79 ile 73,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDABD Türü Ham Petrol (WTI)Brent PetrolOpecPetrol PiyasasıRusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5