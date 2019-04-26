Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar fiyat ürün Bursa Trabzon mersin
Tesla zarar etti!
Tesla zarar etti!
TAV büyüyor
TAV büyüyor
Artık Türkiye pazarında!
Artık Türkiye pazarında!
Sessiz sedasız satıldı
Sessiz sedasız satıldı
Garanti Bankası'nın ismi değişiyor
İsmi değişiyor!

Brent petrolün varili 74 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74 dolardan işlem görüyor.Dün 75,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,22 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde...

Brent petrolün varili 74 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,22 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 74 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,78 dolardan alıcı buldu.

Dün, Polonya, Almanya ve Slovakya'nın, Rusya'dan boru hattıyla petrol alımını düşük kalite gerekçesiyle geçici olarak durdurduğunu açıklaması, fiyatları yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün küresel piyasadaki İran kaynaklı üretim açığını telafi etmek amacıyla üretimini artıracağı beklentisi ise fiyatlardaki yükselişi baskıladı.

Brent petrolde teknik olarak 74,26 ila 74,35 dolar aralığının direnç, 74,08 ila 74,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Türü Ham Petrol (WTI)Brent PetrolPetrol Fiyatı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5