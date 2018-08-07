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Brent petrolün varili 74,05 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,05 dolardan işlem görüyor. Dün 73,36 dolardan güne başlayan ve gün içinde 74,29 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,66 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varili 74,05 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,05 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,36 dolardan güne başlayan ve gün içinde 74,29 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,66 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,53'lük artışla 74,05 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,19 dolardan alıcı buldu.

Dün Suudi Arabistan'ın temmuz ayındaki petrol üretiminin beklentinin aksine azaldığının açıklanmasıyla Brent ve WTI ham petrol fiyatlarında başlayan yukarı yönlü etkinin, ABD'nin petrol üreticisi İran'a yönelik yaptırım paketinin yürürlüğe girmesiyle daha da artması bekleniyor.

Uzmanlar, haziran ayında günlük ham petrol üretimi 10 milyon 420 bin varile ulaşan Suudi Arabistan'ın, temmuz ayı üretiminde 200 bin varil düşüş yaşamasının ve beklendiği kadar üretim yapamamasının petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrini devam ettireceğini belirtiyor.

Ayrıca, ilk bölümü bugün resmen yürürlüğe giren yaptırımların, uluslararası piyasalarda oluşturduğu endişenin ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı artıracağına işaret ediliyor.

Trump yönetiminin üçüncü ülkelerin İran ile petrol ticaretini durdurmalarını istediği, enerji sektörünü de kapsayan yaptırımların ikinci bölümü ise 5 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Bu arada, önümüzdeki günlerde sıcak havaların küresel iklimlendirme kaynaklı enerji talebini artıracağı beklentisinin de kısa vadede petrol fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunduğu ifade ediliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 74,00 ile 74,09 dolar aralığının direnç, 73,82 ile 73,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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