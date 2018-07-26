Brent petrolün varili 74,32 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,64 dolardan güne başlayan ve gün içinde 74,27 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,32 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.32 itibarıyla aynı seviyeden (74,32 dolar) işlem görmeye devam etti. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,34 dolardan alıcı buldu.

ABD petrol stoklarının son 3,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'den petrol ihracını durdurması fiyatları yükseltti.



Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 6,1 milyon varil (yüzde 1,5) azalarak 404,9 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,6 milyon varil düşeceği yönündeydi.

Öte yandan, Yemenli Husiler’in Bab el-Mendeb Boğazı'ndan geçiş yapan Suudi tankerlerine saldırmasının ardından Suudi Arabistan, petrol ihracını durdurdu.



Brent petrolde, teknik olarak 74,40 ile 74,59 dolar aralığının direnç, 74,02 ile 74,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



