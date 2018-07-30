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Brent petrolün varili 74,39 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 74,39 dolardan işlem görüyor.Cuma günü 74,49 dolardan güne başlayan ve gün içinde 74,83 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,33 dolardan...

Brent petrolün varili 74,39 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 74,39 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 74,49 dolardan güne başlayan ve gün içinde 74,83 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,33 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,08'lik artışla 74,39 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,01 dolardan alıcı buldu.

WTI ham petrol fiyatlarında artış görülürken, Brent petrolde fiyatlar cuma günkü seviyeye yakın kaldı. ABD'nin ikinci çeyrekte yüzde 4,1 büyümesi ve ülkede artan petrol sondaj kulesi sayısı fiyatlar üzerinde etkili oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 adet artarak 861'e yükseldi. Uzmanlar kule sayısındaki bu artışın, petrol fiyatlarının düşmesinde etkili olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, Brent petrolde piyasadaki arz fazlası riski fiyatları 74 dolar seviyesinde sabit tuttu.

Brent petrolde, teknik olarak 74,89 ile 74,99 dolar aralığının direnç, 74,69 ile 74,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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