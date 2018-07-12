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Brent petrolün varili 74,57 dolara geriledi

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı Libya'dan gelen üretim haberleriyle 74,57 dolara düştü.Dün 78,75 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,79 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,02 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varili 74,57 dolara geriledi

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı Libya'dan gelen üretim haberleriyle 74,57 dolara düştü.

Dün 78,75 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,79 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,02 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,74 artışla 74,57 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,69 dolardan alıcı buldu.

Libya'nın, ülkedeki 4 limandan petrol ihracatına başlayacağını açıklamasının ardından petrol fiyatları dün hızla düşerek yaklaşık 5 dolarlık gerileme kaydetti. Petrol piyasaları bugün kısmen toparlanarak yeniden yükselişe geçti.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, dün ülkenin doğusunda bulunan petrol limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırıldığını ve petrol ihracatının yeniden başlayacağını duyurmuştu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin dün açıkladığı "Temmuz 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatı bu yıl için 73 dolar, gelecek yıl için de 69 dolar olarak tahmin edildi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü de dün haziranda küresel petrol arzının bir önceki aya göre günlük 600 bin varil artarak 98 milyon 10 bin varile yükseldiğini açıkladı.

Küresel piyasalarda bugün Uluslararası Enerji Ajansının haziran ayına ilişkin petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 74,81 ile 75,07 dolar aralığının direnç, 74,29 ile 74,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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