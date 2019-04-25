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Brent petrolün varili 74,61 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,61 dolardan işlem görüyor.Dün 74,57 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,32 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre...

Brent petrolün varili 74,61 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,61 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,57 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,32 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 74,61 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,88 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5,5 milyon varil arttı.

ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 100 bin varil artış gösterdi.

Böylece 13-19 Nisan haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 12,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin ihtiyaç duyduğu kadar petrol ihraç etmeyi sürdüreceğini ve ABD'nin İran petrolünü sıfırlama girişimlerinin sonuçsuz kalacağını ifade etti.

Uzmanlar, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımının İran'ın petrol gelirlerini 10 milyar dolardan fazla azaltacağını öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,87 ila 75,09 dolar aralığının direnç, 74,43 ila 74,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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