Brent petrolün varili 74,74 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,74 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,04 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 75,44 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,21 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,62'lik azalışla 74,74 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,34 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Rusya'nın yapmayı planladığı üretim artışının öngörülenden daha az olacağı beklentisiyle arttı.

Uzmanlar, cuma günü Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısına işaret ederek, Rusya'nın OPEC ve OPEC dışı ülkelerin toplam üretimlerini günlük ortalama 1,5 milyon varil arttırmayı teklif ettiğini belirtti.

Öte yandan, ABD ve Çin arasında yaşanan ticari gerginliğin artması ve küresel piyasalarda petrolde arz fazlası olacağı endişesinin, fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

Petrol piyasalarında bugün, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı haftalık ham petrol stokları verisi izlenecek.

Brent petrolde, teknik olarak 74,87 ila 75,05 dolar aralığının direnç, 74,51 ila 74,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.