Brent petrolün varili 75,63 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk gününde uluslararası piyasalarda 75,63 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 73,74 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 75,05 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,94 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.34 itibarıyla yüzde 0,92'lik artışla 75,63 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 70,46 dolardan alıcı buldu.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, dün, piyasadaki istikrarsızlığı önlemek için İran'ın “makul” bir ham petrol fiyatını tercih ettiğini belirterek, bunun üreticileri de teşvik edeceği açıklamasında bulunmuştu.

Uzmanlar, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in geçen hafta yaptığı, "ABD ile nükleer program üzerinde anlaşma sağlanamayacağı ve daha önce kabul edilen bazı şartların ihlal edildiği" yönündeki açıklamanın, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.

İran, batılı ülkelerin nükleer programlarına saygı göstermesi gerektiğinin altını çizerken, ABD'nin, konuya ilişkin kararını 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.

Öte yandan, ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı 15 haftada 13 kez arttı. Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 28 Nisan-4 Mayıs döneminde ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 9 kule artışla 834’e yükseldi.

Brent petrolde teknik olarak 75,82 ile 76,02 dolar aralığının direnç, 75,42 ile 75,62 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.









