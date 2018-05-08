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Brent petrolün varili 75,66 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, ABD'nin İran'a yaptırım uygulayacağı yönündeki kararını açıklama beklentisiyle uluslararası piyasalarda 75,66 dolardan işlem görüyor.Dün 74,94 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek...

Brent petrolün varili 75,66 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, ABD'nin İran'a yaptırım uygulayacağı yönündeki kararını açıklama beklentisiyle uluslararası piyasalarda 75,66 dolardan işlem görüyor.
Dün 74,94 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 76,31 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,55 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.36 itibarıyla yüzde 0,14'lük artışla 75,66 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 70,19 dolardan alıcı buldu.
Dün, Brent türü ham petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ihtimaliyle akşam saatlerinde 76 doları aştı. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da aynı saatte 70,81 dolara kadar yükseldi. Böylece, her iki petrol türünün fiyatı Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyelerinden işlem gördü.
ABD'nin, İran nükleer anlaşmasından çekilmesi veya yeni yaptırımlar uygulanmasına ilişkin kararını bu gece açıklaması bekleniyor.
Öte yandan, Iran Ulusal Petrol Şirketi Başkan Yardımcısı Gulamrıza Manuşehri, ABD'nin 2015'teki nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde bile İran petrol sanayisinin gelişmeye devam edeceğini bildirdi.

Uzmanlar, ABD'nin nükleer anlaşma ile ilgili daha önce kabul edilen bazı şartların ihlal edildiği yönündeki açıklamasının, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiğini kaydetti.
Brent petrolde teknik olarak 75,57 ile 75,72 dolar aralığının direnç, 75,27 ile 75,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Nükleer AnlaşmaIranBrent PetrolABD Türü Ham Petrol (WTI)ABD
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